إزدياد في عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا بنسبة 14.7% خلال شهر يوليو الماضي

عين ليبيا

ازداد عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا بنسبة 14.7بالمائة.

حيث ذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس الجمعة، أن 15 ألف و199 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، في يوليو الماضي.

كما أشارت الخارجية، أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بيونيو الماضي.

هذا وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في يونيو الماضي، بلغ 13 ألف و354 شخصاً، وفي مايو الماضي 12 ألف و494 شخصاً، موضحاً أن السوريين، يشكلون أغلبية متقدمي طلبات اللجوء خلال يوليو، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و786 شخصا، وتلاهم العراقيون بألف و415 شخص.