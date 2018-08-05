الجزائر تفرض إجراءات صارمة على الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر والإمارات وتركيا

عين ليبيا

فرضت الجزائر إجراءات رقابية صارمة على الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر والإمارات وتركيا باعتبارها بلداناً مفضلة لدى مهرّبي العملة الصعبة بحسب وسائل إعلام جزائرية.

حيث كشف تقرير أعدته المديرية الجهوية الخارجية لجمارك الجزائر، أنه يتم إحباط محاولات لتهريب ما يقارب 800 ألف أورو سنويا عبر مطار هواري بومدين الدولي، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ لتضييق الخناق على مهربي العملة الصعبة.

كما وضعت الجمارك الجزائرية آلية مشتركة مع شرطة الحدود لتشديد الرقابة على بعض الرحلات إلى دول عربية وأوروبية بعد اكتشاف عمليات تهريب للعملة الصعبة.

هذا وتشمل الآلية الجديدة مراقبة العاملين في عدد من الخطوط الدولية كالتركية، والفرنسية، والإسبانية، والتونسية، وخطوط الإمارات وقطر، بعدما تبين أن شبكات تهريب العملة أصبحت تلجأ إلى الرحلات الجوية للتهريب.