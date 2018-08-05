9 أحكام بالمؤبد للمتهمين بالتفجير المزدوج الأكثر دموية في تاريخ تركيا

عين ليبيا

حكمت إحدى المحاكم التركية بالسجن مدى الحياة على 9 متهمين بتدبير التفجير الإرهابي المزدوج في العاصمة التركية أنقرة عام 2015.

حيث استهدف التفجير المزدوج، الذي وقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في أنقرة في 10 أكتوبر عام 2015، مظاهرة نظمتها النقابات وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد.

هذا ونُفذ الهجوم قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية في تركيا، التي جرت في 1 نوفمبر 2015، بحيث أعلن تنظيم داعش وقتها مسؤوليته عن التفجير، وهو الأكثر دموية في تاريخ تركيا، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.