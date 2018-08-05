القوات الأممية تؤمن المنطقة الحدودية بين سوريا والأراضي المحتلة في الجولان

عين ليبيا

كشفت الأمم المتحدة أمس الجمعة، أنها تنفذ عملية إعادة تدريجية لقوات حفط السلام التابعة لها، إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من إسرائيل.

حيث نقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، عن نائب المتحدث باسم المنظمة الأممية، فرحان حق، قوله “الهدف الرئيسي من إعادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المعروفة باسم (أوندوف)، هو إعادة فتح معبر القنيطرة في كلا الاتجاهين”، مضيفاً أن “الهدف النهائي لقوات الأمم المتحدة، هو العودة الكاملة عندما تسمح الظروف”.

هذا ويفصل معبر القنيطرة بين القسمين المحرّر والمحتل من هضبة الجولان.