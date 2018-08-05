طرابلس واحدة من المدن التي تعمل بمشروع نظم المعلومات الجغرافية GIS

عين ليبيا

استحدثت بلدية طرابلس المركز وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) حيث يهدف المشروع يهدف إلى تحويل وترقيم الخرائط الجيولوجية عن طريق برامج خاصة بالإضافة لبناء قواعد معلومات جغرافية لخدمة مشاريع الدولة ودعم الجهات الحكومية والخاصة بتزويدهم بالمعلومات المكانية اللازمة على هيئة خرائط معلوماتية تساهم في اتخاذ القرار.

وكشف أسامة الراجحي مدير المشروع في تصريحات صحفية أن المشروع هو عبارة عن نظام الكتروني يعمل بواسطة الحاسوب على جمع وصيانة وتحليل ومعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية (مباني ،طرق، شبكات الصرف الصحي،الطرق ونحو ذلك) وهذه أنظمة تعمل على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات.

وقال الراجحي ايضاً أن هذه الخطوة قد اتت بعد تدريب الفريق الفني البالغ عدده 84 مهندس منهم 6 تم توظيفهم في البلدية والباقي كان من منطلق تنمية الموارد البشرية المحلية ليتم توزيعهم في مؤسسات اخرى.