أفراد من دول مسلمة يشاركون في دورة ألعاب للمثليين في فرنسا

عين ليبيا

يجتمع ألوف في باريس اليوم السبت لحضور افتتاح الدورة العاشرة لألعاب المثليين التي تشهد هذا العام مشاركة أفراد من دول عربية وإسلامية.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 12700 شخص من 91 دولة في الدورة التي تستمر أسبوعا وتتسابق فيها فئات مختلفة من الرياضيين.. شبانا وعجائز، ذكورا وإناثا، مثليين وغيرهم.

يشارك 58 لاعبا ولاعبة من روسيا التي أصدرت في 2013 قانونا يحظر ”الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية“، بينما يحمل أحد الرياضيين جواز سفر من السعودية التي تقيم الحد على أصحاب هذا النوع من العلاقات.

ويشارك أيضا أفراد من مصر ودول مسلمة أخرى سبق وأن ألقت القبض على مثليين وسجنتهم.

وتشمل الدورة ألعابا عديدة من كرة القدم إلى السباحة، ومن الكرة الطائرة إلى رياضة الشراع.

وتشهد فرنسا نفسها زيادة في وتيرة الأفعال المناهضة للمثليين، في وقت تدرس فيه تقنين مساعدة السحاقيات على الإنجاب، وهو وعد أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.