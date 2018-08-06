إيطاليا ومصر.. ومؤتمر لأجل ليبيا

عين ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي موافيرو ميلانيزي، إن الهدف من “مؤتمر روما” هو جمع الأطراف الليبية لإجراء مباحثات مباشرة من أجل مصلحة بلادهم ولحماية مصالح إيطاليا.

جاء ذلك خلال مباحثات موسعة عقدها الوزير الإيطالي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، في القاهرة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، فقد أكد ميلانيزي أن الهدف الأكبر من مؤتمر روما هو تحقيق ما تطلعات الشعب الليبي والتوصل إلى نتائج إيجابية لحل الأزمة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن المؤتمر سيعقد فى اطار تيسير الأوضاع بين الأطراف الليبية والوصول إلى صيغة توافقية بينها.

بدوره، أوضح سامح شكري رؤية مصر لحل الأزمة الليبية، ورحّب بالتعاون مع إيطاليا للتوصل إلى حل يحقق الاستقرار في ليبيا، ويعالج كل الملفات العالقة.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة ودول جوار ليبيا لحل الأزمة.