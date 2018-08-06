أمين عام مجلس الوزراء يناقش مشاكل وصعوبات عمل وكالة الأنباء الليبية والاستعدادات لـ”طرابلس عاصمة الإعلام العربي”

عين ليبيا

عقد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ” الطاهر عامر” ظهر اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً مع المدير الإداري للهيئة العامة للإعلام ومديري قناتي الوطنية والرسمية ومدير عام وكالة الأنباء الليبية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الصعوبات التي تعيق سير عمل الوسائل الإعلامية والعمل على تذليلها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.

واستعرض مدير عام الوكالة “العارف بيوك”، حزمة من المشاكل والظروف التي تمر بها الوكالة بسبب عدم دفع الاشتراكات المستحقة لوكالات الأنباء العالمية من العام 2011، وتجميد عضويتها في الاتحادات العربية والإقليمية ، بالإضافة لإغلاق مكاتبها في العواصم العربية والعالمية وضعف المخصصات من الميزانية ما أدى إلى توقف صرف مكافآت العديد من مراسليها بالمدن والمناطق الليبية.

وأكد على أهمية الوكالة باعتبارها المصدر الرسمي للأخبار في ليبيا منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً لتمتعها بالمسؤولية والمصداقية وتوحيد الخطاب الإعلامي، من خلال تغطيتها للأخبار والمناشط في كل مدن مناطق ليبيا، والتي نالها التهميش من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومة لعدم استدعائها لتغطية أخبارها والاكتفاء بنشر مناشطها عبر صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

كما طالب بالإذن لوكالة الأنباء الليبية بالتعاقد مع عدد من العناصر المؤهلة لتدعيم إداراتها وأقسامها وفي مختلف التخصصات .

ومن جانبه أشاد مدير قناة الرسمية “وسام فرحات”، بالمادة الإعلامية التي تقدمها القناة في ظل ضعف الإمكانيات التي لم يتم تحديثها من العام 2006 مقارنة بالقنوات الخاصة، واشتكى من الهجرة العكسية للعاملين في القناة واستقطابهم بالعمل في القنوات الخاصة التي تقدم مكافآت تحفيزية.

كما ناقش الحضور، أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للإعلام أو تشكيل لجنة تسييرية من المسؤولين في الوسائل الإعلامية للقيام بمهامها أسوة باللجان التسييرية في الهيئات الأخرى.

كما استعرض المجتمعون، الاستعدادات التي يجب اتخاذها بعد اختيار طرابلس عاصمة الإعلام العربي للعام 2019 والذي يتطلب وضع خطة عمل تليق بالمناسبة، والتأكيد على اختيار لجنة مشرفة بقيادة شخصية إعلامية مشهود لها بالمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.