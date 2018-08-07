أوروبا تكشف عن تراجع طلبات اللجوء في النصف الأول من 2018 بنسبة 15%

عين ليبيا

كشف مكتب دعم اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة داخل الدول الأعضاء في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من عام 2017.

وأعلن المكتب في احدث تقاريره أن التوجه نحو الانخفاض يمكن ملاحظته شهرياً، إذ تلقت الدول الأعضاء مجتمعة 51300 طلب لجوء خلال شهر يونيو من العام الحالي مقابل 57301 خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام.

هذا ولا زالت كل من سورية وأفغانستان والعراق بين الدول الثلاث الأولى التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في أوروبا، مع تراجع عدد السوريين والأفغان الذين تقدموا بطلب لجوء بشكل طفيف، بينما ازدادت نسب الطلبات المقدمة من قبل عراقيين بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي حسب التقرير.