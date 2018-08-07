موغريني: الاتحاد الأوروبي سيشجع الشركات التي توسع التجارة مع إيران

عين ليبيا

كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد الاوروبي يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وقالت موغيريني في تصريحات صحفية خلال زيارتها إلى نيوزيلندا أمس الاثنين أن “حق تحديد الأطراف التي تريد أوروبا التجارة معها يعود للأوروبيين أنفسهم، مضيفةً “سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي، كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصادياً من هذا الاتفاق، لاننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل للعالم أجمع”.

وأضافت موغريني في تصريحها “نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، باعتبار ذلك جزءاً مما يمثل أولوية أمنية بالنسبة لنا، حيث أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية”.