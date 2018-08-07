أمريكا تقف بجانب كندا وتُطالب السعودية بالكشف عن مصير النشطاء المحتجزين

عين ليبيا

كشفت الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.

حيث صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: “طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء” مشيرا إلى أن أمريكا وكندا حليفان مقربان.

وأضاف مسؤول الخارجية الأمريكية: “نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية”.

هذا ويعتبر تعليق واشنطن هو الأول منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين، على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا.