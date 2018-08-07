أسبوع الفن والموضة في لندن يُفتتح بفستان مصنوع من خيمة للاجئين السوريين

عين ليبيا

افتتحت فعاليات أسبوع الفن والموضة العربي في مدينة لندن البريطانية، بفستان مصنوع من خيمة للاجئين السوريين المتواجدين في الأردن.

حيث حضر الافتتاح ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في بريطانيا، جونزالو فارغاس ليوزا.

وكانت قد عرضت المصممة هيلين ستوري الفستان ضمن فعاليات الإغاثة والتطوير في دبي خلال آذار الماضي، حيث صرحت حينها “نحن نستخدم الموضة للتعبير عن مسألة أكثر إلحاحًا عن أزمة تعنينا جميعًا، ومن المهم لي أن يكون للثوب تاريخ، وأنه كان فعلًا ملاذًا لعائلة، وأعتقد أن هذه القصة هي التي تترك صداها في نفوس الجمهور”.

هذا ويعيش في مخيم الزعتري ما يزيد على 80 ألف لاجئ سوري فروا من النزاعات الدائرة في سوريا، وفق إحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهو أكبر مخيمات السوريين في الأردن.