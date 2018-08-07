السلاك يكشف أخر التطورات في ملف الحجاج والانتخابات المقبلة

عين ليبيا

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك أن الانتخابات ومسارها وموعدها، هي مسألة يقررها الليبيون وحدهم.

حيث نقل السلاك عن لسان رئيس المجلس الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، تشديد رئيس المجلس الرئاسي، على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، ولا سيما الشريكة في إعلان باريس مسؤوليتها، وأن تلتزم باستحقاقاتها.

كما أفاد السلاك أن السراج بحث خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس صندوق موزانة الأسعار، الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية ووصولها للمواطن بأسعار مناسبة، ومنها تفعيل منظومة الجمعيات عن طريق صندوق موازنة الأسعار.

أما بخصوص ملف الحج، أكد السلاك على إصدار رئيس المجلس الرئاسي، تعليماته في وقت سابق، إلى السفارة الليبية بالمملكة السعودية، لاتخاذ التدابير للعناية بكبار السن من الحجيج وتقديم كل ما يلزم من رعاية وخدمات بشكل فوري وعاجل، موضحاً أن القنصلية الليبية في جدة، قامت باتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق والتعاون مع لجان بعثة الحج لضمان توفير كل ما يلزم لراحة الحجاج وسلامتهم.