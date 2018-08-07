بيكر وكاجمان يبحثان تطورات المشهد السياسي الليبي والإعداد للانتخابات

عين ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

هذا وبحث الطرفان تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية والعوائق التي تحول دون تحقيقها في الفترة الزمنية اللازمة.

و تم النقاش ايضاً في الملفات الهامة منها الأمني والاقتصادي، وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأهمية البدء في تنفيذ المشاريع المعطلة والخدمية منها لمساهمتها في رفع مستوى القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.