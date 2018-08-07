استهلاك ليبيا من الحبوب سنوياً

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أقلام وآراء
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دور مؤسسات المجتمع في التنمية (ليبيا نموذج) - بقلم محمد درميش
إن من أهداف التنمية هو تجاوز المفهوم التقليدي لإدارة الأعمال...
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طائر الواق واق عاد أدراجه - بقلم خالد الناهي
طائر انتهازي، بعد أن يعتاش على الأخرين، يخرب العش الذي أواه،...
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عشر ذي الحجة.. دروس وفضائل - بقلم د. علي الصلابي
منَّ الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الطاعات وأوقات للعمل...
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كيف ينجح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا؟ - بقلم د. علي الصلابي
يتبادر إلى بعض الأذهان أن مشروع المصالحة الوطنية التي نريد هو...
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