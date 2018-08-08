احتياطيات البنوك التركية مُهدّدة بعد تراجع الليرة

عين ليبيا

حذر بنك الاستثمار “جولدمان ساكس” من المزيد في تراجع الليرة التركية، وذلك بعد التراجع التدريجي الأخير الذي حدث لها.

وقال البنك إن التراجع في الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار “قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد”، حسب “رويترز”.

وأشارت مذكرة لمحللي البنك أن تراجع الليرة بنسبة 10 % يؤثر على مستويات رؤوس الأموال في البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط.

وجعل تراجع العملة بنسبة 12 % خلال شهر يونيو/ حزيران مستويات رأسمال بنك “يابي كريدي” هي الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية.

وقال محللو جولدمان إن التراجع التدريجي لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة”.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.