مدير الإدارة العامة لأمن السواحل يستقبل مدير مكتب الشرطة الجنائية والعربية والدولية

عين ليبيا

استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور مدير مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولة “الإنتربول” ومدير مكتب إدارة شؤون الهجرة بالمكتب وبحضور مدير مكتب مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات البحرية بالإدارة.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة تدريب عدد من عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على المنظومة الدولية I-24/7 والخاصة بمراقبة السفن والمعدات البحرية المسروقة.

وكما تم أيضا مناقشة مواضيع الهجرة غير الشرعية والمهاجرين ومكافحة الجريمة المنظمة عبر البحر وإنفاذ القانون، ووضع حلول جذرية لمسألة جثث المهاجرين على السواحل الليبية.