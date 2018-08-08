افتتاح النادي التقني زليتن ضمن مشاريع المنظمة التقنية بزليتن

عين ليبيا

افتتح مساء أمس الأثنين بزليتن النادي التقني زليتن بحضور عميد البلدية المكلف مصطفى بن عائشة ومراقب التعليم زليتن ميلاد النحائسي وعدد من المهتمين وبعض من مدراء المدارس وأولياء أمور الطلبة المتدربين.

ويعتبر النادي التقني زليتن من ضمن المشاريع التي أطلقتها المنظمة التقنية زليتن وهو الأول من نوعه على مستوى البلاد والذي سيقوم بتوفير البيئة المناسبة للتقنيين بالمدينة بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم.

وتم خلال حفل الإفتتاح تكريم المجلس البلدي وشركة الإتحاد العربي للمقاولات وذلك لرعاية مشروع أنا قادر.

يذكر أن المنظمة التقنية بزليتن أطلقت فيما سبق مشروعين هما المركز التقني والذي يهدف إلى خلق فرص عمل لخريجي المعاهد والجامعات في مجال التقنية إضافة إلى مشروع أنا قادر والذي يهدف لتدريب 30 ألف طالب وطالبة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على تقنية الأردوينو.