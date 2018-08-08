توزيع مادة «الدقيق» على المخابز العاملة في بلدية بنغازي

عين ليبيا

باشر صندوق موازنة الأسعار، صباح اليوم الثلاثاء في توزيع الدّقيق من مخازنها بمنطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي.

وأشرفت الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي بنغازي تم توزيع عدد (17855) ألف كيس من الدّقيق على المخابز العاملة فى بلدية بنغازي.

ومن جهته أكد فرج امساعد مدير صندوق موازنة الأسعار فرع المنطقة الشرقية بأنه سيتم توزيع مادة الدقيق أسبوعيا على المخابز.

والجدير بالذكر إلى أنه قد صدرت تعليمات صارمة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصّتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة