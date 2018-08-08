اجتماع تقابلي بين وزارة العمل وبعثة الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية

عين ليبيا

ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تُعقد مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية، عقد مساء الاثنين اجتماعا ضم وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين” ووكيل الوزارة “خالد الشرع” وعدد من المسؤولين بديوان الوزاة، مع بعثة الاتحاد الأوروبي متمثلة في رئيس البعثة، وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها المشاريع والمبادرات التي تتعلق بتنظيم سوق العمل، ومشاريع دعم التشغيل والتنمية الاقتصادية.

كما تم الاتفاق على دراسة وتفعيل مشاريع ومبادرات قد توقفت سابقاً نظرا للضروف الأمنية، حيث تركز بعض المبادرات على التدريب المهني وتطوير سوق العمل، وأخرى على تطوير الاستراتيجية لإدارة العمالة المهاجرة.

وسيستمر عقد هذه الاجتماعات الثنائية بشكل دوري ومستمر لتنفيذ هذه التوصيات.