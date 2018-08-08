بدء أعمال صيانة خط مياه الأمطار والهبوطات بالطريق المعبد بزليتن

عين ليبيا

باشر فريق العمل المكلف من المجلس البلدي زليتن اليوم الثلاثاء بصيانة خط مياه الأمطار والهبوطات بالطريق المعبد الواقع أمام ثانوية زليتن المركزية.

ومن المتوقع أن تتم أعمال تركيب المواسير بالتوازي مع أعمال الحفر التي ابتدأت اليوم بحسب المهندسين المشرفين على مشروع الصيانة مضيفين أنه ستكون أعمال الردم وترجيع طبقات التربة والدمك هي الأعمال التي تلي ذلك.

وكان المجلس البلدي قد قام بتوريد موانع التسرب “القورسيونيات” للمواسير بقيمة 10 الآف دولار.

وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع بحسب مكتب التنمية المكانية والمشروعات بوزارة الحكم المحلي واحد مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار حيث لم تتأخذ من قبل الجهات المسؤولة إي إجراءات بالخصوص رغم تكرار المراسلات من قبل المجلس البلدي لوزارة الحكم المحلي والمجلس الرئاسي.

يذكر أن المشروع تشرف عليه لجنة البنية التحتية التي يترأسها مصطفى بن عائشة إضافة للفريق المكلف برئاسة المهندس علي الخلاب مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي والمهندسين عبدالله غويلة ومحمد أبوكيل كمهندسين مشرفين على المشروع وعدد من الفنيين بمكتب شركة المياه والصرف الصحي زليتن.