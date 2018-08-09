رغم غياب هدافه التاريخي.. ريال مدريد يفوز على روما في منافسات الكأس الدولية للأبطال

عين ليبيا

فاز ريال مدريد الإسباني على روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم.

حيث تقدم الريال مبكراً بهدف ماركو أسينسيو بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف الويلزي غاريث بيل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني.

هذا وتراجع الريال في الشوط الثاني، ليمنح لروما فرصة تقليص الفارق بواسطة الهولندي كيفن ستروتمان.

وينهي ريال مدريد بهذا الفوز تحضيراته لمواجهة جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأوروبي، في الـ15 من الشهر الجاري.