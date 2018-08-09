أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم

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أقلام وآراء
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دروسُ البيانات… بشأنِ السّفارات - بقلم عبد المجيد المنصوري
أهلاً، قـُرّائي الأعزّاء، عـُـدتُ لكتابةِ المقال... بعدَ غيابٍ...
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رسالة إلى غسان سلامة - بقلم د. عبيد الرقيق
حضرة السيد المبعوث الأممي لدى ليبيا/ غسان سلامة المحترم بعد...
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استراتيجة متعددة المستويات وشفافية العبور من ليبيا ضرورية - بقلم رمزي مفراكس
نستمع يومياً لموضوعات مئات المهاجرين يصلون من القارة الأفريقية...
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حلال عليكم ، حرام على الدكتور عبد الله ناكر !!! - بقلم د. عثمان زوبي
عجب وأي عجب علينا نحن الليبيين، شعرنا اليوم بأن هناك من نال شهادة...
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