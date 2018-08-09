أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم

مصر.. مناقصة لشراء الغاز المسال هي الأكبر في العالم

اتفاقية نفطية بين روسيا والعراق لتطوير أحد أكبر حقول النفط في العالم

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