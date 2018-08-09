الصين ترد الصاع للولايات المتحدة الأمريكية

عين ليبيا

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن بكين ستفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار بدءا من 23 أغسطس.

وتأتي هذه الرسوم بنفس الوقت مع فرض واشنطن رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس.

وجاء في البيان الصيني أن مثل هذا القرار أصبح ضروريا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ تحصيل رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس.

وتستهدف القائمة الجديدة التي تضم سلعا قيمتها 16 مليار دولار أشباه الموصلات من الصين.

كما ستُطبق الرسوم البالغة 25% أيضا على مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والبلاستيك والكيماويات ومعدات السكك الحديدية المستوردة من الصين.