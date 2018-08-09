وزير التعليم يبحث مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني

عين ليبيا

ناقش وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” خلال لقائه اليوم الاربعاء مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا “أنتوني كالدير بانك” سبل التعاون بين الجانبين في مشروع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني، فضلاً عن مناقشة مساهمة المجلس في إعداد برامج الدورات التأهيلية لمعلمي مادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الوزارة بالمساهمة في تصميم اختبارات تقييم المعلمين في مادة اللغة الانجليزية والذي تعتزم وزارة التعليم العمل به خلال المدة القريبة القادمة.