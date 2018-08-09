«التفتيش والمتابعة» في زيارة للطبي والمركزي

عين ليبيا

زار فريق تابع لإدارة التفتيش والمتابعة يترأسه مدير الإدارة المكلف “إيهاب الخنجاري” كلاً من مركز طرابلس الطبي ومستشفى طرابلس المركزي بطرابلس.

وقال “الخنجاري” أن هذه الزيارة تأتي “للنظر في إمكانية نقل مرضى قسم إيواء الرجال بمستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية بعد أن تم إخلاء القسم”.

وأضاف “وضعنا آلية عمل؛ بعد أن أبدى كلاً من مدير “الطبي” و”المركزي” استعدادهما التعاون من أجل حل هذه الأزمة”.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي على خلفية إقفال قسم إيواء الرجال بمستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية بعد أن تعرض المبنى لأضرار نتجت عن سقوط جذع شجرة معمرة على السقف دون أن تسجل أي إصابات بين المرضى.