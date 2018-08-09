وزير «هيكلة المؤسسات» تجتمع مع لجنة إدارة المدينة القديمة طرابلس

عين ليبيا

اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتور “إيمان بن يونس”، مع لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، للنظر الهيكل التنظيمي للجهاز.

وناقشت الوزير “بن يونس”، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مدى ازدواجية الاختصاص بين الجهاز وجهاز إدارة المدن التاريخية، حيث يهتم جهاز إدارة المدن التاريخية، بالمدن التاريخية، بينما يهتم جهاز إدارة المدينة القديمة، بمدينة طرابلس فقط.

من جهتم، أكد أعضاء اللجنة، على ضرورة أن يكون هنالك جهاز خاص بالمدينة القديمة، مشيرين لوجود فروع لجهاز إدارة المدن التاريخية في عدد من المدن التي تتوافر في مناطقها الصفة التاريخية.