منظمة الصحة العالمية تساعد في توفير العلاج لمرضى السل في ليبيا

عين ليبيا

قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية مضادة للسل إلى طرابلس. في المجموع 12 نوعاً من الأدوية المقدمة سوف تمكن من علاج حالات البالغين والأطفال من السل، بما في ذلك السل المقاوم للأدوية المتعددة.

تم تسليم إمدادات منظمة الصحة العالمية، التي تم إرسالها استجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة، إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وسيتم توزيعها على المرافق الصحية العامة التي توفر العلاج لمرضى السل في جميع أنحاء البلاد.

سوف تساعد شحنة منظمة الصحة العالمية من تخفيف النقص الحاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية التي يعاني منها نظام الصحة العامة في ليبيا.

منذ عام 2016، كان هناك نقص حاد في الأدوية المضادة للسل في البلاد.

خلال الفترة 2016-2017 كان هناك أكثر من 1500 إخطار جديد من مرض السل بما في ذلك 80 طفلاً.

الإمدادات الطبية المتبرع بها كافية لتغطية علاجهم لمدة عام كامل.

من الضروري أن تستجيب منظمة الصحة العالمية على وجه السرعة للاحتياجات الصحية الملحة في ليبيا.

هذه الإمدادات الطبية مهمة للغاية لدعم المراكز في البلاد التي تعالج مرضى السل الذين عانوا من الحرمان الشديد خلال العام الماضي” قال الدكتور جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا: تم توفير الإمدادات الحيوية من خلال مشروع تقوية النظام الصحي لمنظمة الصحة العالمية (SHAMS) الذي يموله الاتحاد الأوروبي.