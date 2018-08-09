وكيل التعليم: لأول مرة طلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يستطيعون مراجعة أوراقهم الامتحانية

أكد وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة ” بان طلبة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017/2018م والذين أعلنت نتائجهم أمس الاثنين يستطيعون مراجعة أوراقهم الامتحانية من خلال الرابط الخاص بنتائج الامتحانات وذلك ابتداءً من غداً الأربعاء الموافق 8/8/2018.



وتهدف الوزارة من هذه الخطوة طمأنة كافة الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم بأن أعمال التصحيح والرصد تمت بالشكل المطلوب.



كما نوه وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” بأن إدارة الامتحانات عممت نموذجا للطعن لكافة مكاتب الامتحانات بالمناطق ليتم تعميمه علي كافة المؤسسات التعليمية ليتم تعبئته من الطالب في حال لاحظ أن هناك خطأ في الإحتساب والتصحيح.

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