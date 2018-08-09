قبل أيام من مغادرة منصبه.. الرئيس الكولومبي يعترف بدولة فلسطين

عين ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، إن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، أعلن اعترافه رسميا بدولة فلسطين.

وذكر المالكي أنه تسلّم خلال زيارته الأولى لكولومبيا رسالة رسمية من الرئيس سانتوس يؤكد فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين حتى الآن.

وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب ايفان دوكي للسلطة.

وأبلغ الرئيس سانتوس الوزير المالكي أن هذا الاعتراف قرار مستحق، وأنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه.