ورشة عمل حول «التخطيط الاستراتيجي» بمركز طبرق الطبي

عين ليبيا

أقيمت صباح اليوم السبت بالقاعة التعليمية بمكتب الدراسات العليا و التدريب بمركز طبرق الطبي ورشة عمل عن “التخطيط الاستراتيجي”، وذلك لمدراء الإدارات و المكاتب و روؤساء الأقسام بالمركز.

وأوضحت الأستاذه أمباركة أحمد سليمان أحد المدربين بالورشة بإن الورشة أستغرقت من الوقت “8” ساعات متواصلة، بحضور “25” مشارك من مركز طبرق الطبي وبحضور مميز للمدير العام للمركز “الدكتور فرج الجالي”، و عدد من موظفي وأطباء المركز.

وأشارت فى تصريح لـ”مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي” بإن الورشة كانت من تدريب المدرب الدولي “الأستاذ مسعود الوهراني”، وبمساعدة المدرب الدولي “الأستاذ أبوبكر أدريس شعيب”، والمدرب الدولي “عيد العمامي”، و المدربة الدولية “الأستاذه أمباركة أحمد سليمان”.

وأضافت بأن الورشة تطرقت إلى عدة محاور منها “التجهيز لعملية التخطيط الاستراتيجي، التمهيد للرؤية والرسالة، تحديد رؤية المؤسسة، تحديد رسالة المؤسسة، تحليل و تقييم رسالة المؤسسة، تحديد القضايا و الغايات الاستراتيجية، تحديد الاسترتيجيات، التنفيذ، المتابعة والتقييم”.

و تابعت الأستاذه أمباركة أحمد سليمان أحد المدربين بالورشة بأنه في ختام الورشة وزعت شهادات الحضور والمشاركة للمستهدفين منها، من قبل فرع مركز تنمية القوى العاملة الطبية بمركز طبرق الطبي، منوهاً بأن الورشة استمرت من الساعة “9 إلى 4 مساءً “، وأنه تم تشكيل فرق لوضع خطة استراتيجية للمركز لهذا العام».

يذكر أن مركز طبرق الطبي شهد عدة ندوات و محاضرات وورش عمل طبية وإدارية متنوعة، بالإضافة إلى نيل عدد من أطباءه درجة الدكتوراه فى مجالات وتخصصات طبية مختلفة، وذلك تفعيلاً لدور المركز التعليمي.