الهيئة العامة للثقافة تدعو لحماية التراث «الغير مادي»

أقيمت بدار الفنون بطرابلس السبت 24 فبراير 2018 ورشة عمل حول المصادقة على اتفاقية اليونسكو للعام 2013 بشأن حماية وصون التراث الثقافي غير المادي، برعاية الهيئة العامة للثقافة وتنظيم منظمة تكوين المعمار والثقافة بحضور عضوا اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة الأستاذ أكرم الكاتب والأستاذ عبد الحكيم القيادي، ومحمد السقاط مدير عام المركز الوطني للماثورات الشعبية، وكل من مدير إدارة التعاون الثقافي الدولي ومدير إدارة البرامج والأنشطة بالهيئة العامة للثقافة، وقدمت خلال ورشة العمل أوراق عالجت في مجملها أهمية مصادقة جسم تشريعي في الدولة الليبية على اتفاقية اليونسكو لحماية وصون التراث الغير مادي وإعداد قائمة وطنية لترشيح هذا التراث واعتماده دوليا.