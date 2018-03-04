وزارة الصحة المؤقتة تبحث تحسين «أداء» الخدمات الصحية بطبرق

عين ليبيا

بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة الدكتور سعد عقوب بشان متابعة المرافق الصحي وبحث اليه تحسن جغودة الأداء بعدد المرافق الصحية بهدف رفع كفاءتها بالبلاد.

‎زار مدير ادارة الموارد البشرية الاستاذ محمد الجبالي برفقه مدير ادارة التخطيط الصحي الاستاذ جِبْرِيل العقيلي في وزارة الصحة بشان متابعة القضايا التي من شأنها تحسين أداء المرافق الصحية بالقطاع الصحي الليبي وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2018.

‎وأوضح الجبالي بأن الزيارة الميدانية انطلقت من شرق البلاد تحديدا من بلدية طبرق خلال الجولة التفقدية للمرافق الصحية لدعمها والوقوف عن كثب علي مواطن الضعف والخلل إن وجدت بهدف النهوض بالمنشآت الصحية وتقييم جودة الأداء.

‎وأضاف مدير ادارة الموارد البشرية بانه جري تفقد المنشآت الصحية داخل مركز طبرق الطبي والمتمثلة في ادارة التدريب والدراسات العليا وقسم الكلي ومجلس التخصصات الطبية ومركز تنمية القوي العاملة الطبية وشعبة التمريض بمركز طبرق الطبي.

ومن جانبة أوضح مدير إدارة التخطيط الطبي الدكتور جِبْرِيل العقيلي بأنة للجنة تفقدت خلال الجولة المرافق الصحية بفروع المجلس البلدي طبرق وما جاورها المتمثّلة في الوحدة الصحية بالمرصص والوحدة الصحية بالقرضبه والمستشفي القروي بالخاثر والمركز الصحي عين غزاله ومستشفي التميمي العام ومستشفي العزيات القروي ومستشفي المخيلي القروي مضيفا بأن اللجنة بحثت خلال الزيارة إليه إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي يعاني منها المرافق الصحية داخل بلدية طبرق وماجاورها من المناطق الصحية وفق المهام المناطة بها نظراً لأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين بهذه الإدارات في سرعة تقديم وتسهيل الخدمة وتقييم أداء المؤسسات والمنشآت الصحية في الدولة.

كما أكد العقيلي بانة تم خلال الزيارة تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل بالمرافق.

مثمنين في ختام الزيارة الميدانية دور إدارة التدريب والدراسات بالمركز ومكتب تنمية القوي العاملة الطبية بمركز طبرق الطبي لدورهم البارز في الرقي بمستوي العمل الفني والمهني كما تقدمت اللجنة بالشكر إلى مدير مستشفي المخيلي القروي الاستاذ حمد عبدالواحد على المجهودات الرائعة في خدمة المواطن والوطن والرقي بمستوي الخدمات الصحية.