«السراج» يُناقش مع «سلامة» مُستجدات الوضع السياسي

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاحد بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول الإجتماع مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالات المبعوث الأممي الاخيرة ومحادثاته مع أطراف وفعاليات المشهد السياسي الليبي حيث جدد سلامة تأكيده على الإلتزام بالاتفاق السياسي كأرضية للإنطلاق نحو تحقيق الوفاق والتوافق.

كما جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقًا للإتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي الى إنتخابات رئاسية وبرلمانية.