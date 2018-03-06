بنغازي.. انطلاق دورة في مجال «إدارة» الخدمات الصحية

بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 4 مارس 2018 م بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي دورة تدريبية في مجال إدارة الخدمات الصحية.

وتستهدف الدورة عدداً من الإداريين ورؤساء الأقسام بالعيادات والمراكز الصحية وذلك ضمن الخطة النصف سنوية لمكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة.

هذا وقد تضمن برنامج اليوم الأول المفاهيم العامة للإدارة ألقته د.فاطمة المجراب.

وقالت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة – المكلف د.إيناس العبيدي بأن هذه الدورة ستتواصل لمدة أسبوعين وبمعدل ساعتين يوميا وستتضمن عدة محاور ومنها التخطيط الإداري، و الهياكل التنظيمية، والقيادة الإدارية والتوجيه، والرقابة، والمهارات الإدارية وإعداد التقارير، و مهارات الإشراف، وتقييم الأداء والتحفيز، وفن التواصل، وإدارة الوقت والاجتماعات.