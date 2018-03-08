بنغازي.. مكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية يجتمع برؤساء أقسام الأسنان بالمرافق الصحية

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي اجتماعاً برئاسة السيد مرعي بن هلال المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، وبحضور أحمد الكيلاني مدير مكتب الخدمات الطبية بالإدارة، و د.كريمة الشاعري منسق خدمات الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بالإدارة، والسادة والسيدات ورؤساء أقسام الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بخدمات صحة الفم والأسنان بمرافق الرعاية الصحية الأولية ومنها المشاكل التي تعاني منها أقسام الأسنان كالنقص في مواد التشغيل وبرامج الصيانة الدورية واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذلك مناقشة مقترح لرفع كفاءة أطباء الأسنان والتركيز على الخريجين حديثا من خلال دورات وبرامج علمية وعملية على أن لا تتعارض مع سير العمل بالمرافق الصحية، وتم أيضا مناقشة برنامج الصحة المدرسية في مجال صحة الفم والأسنان وترشيح أطباء أسنان عن طريق السادة رؤساء أقسام الأسنان للمشاركة في برامج الصحة المدرسية من خلال زيارة المدارس للتثقيف والتوعية والكشف والعلاج الوقائي.