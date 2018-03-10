قوات خفر السواحل تنتشل مئات المهاجرين غير الشرعيين

عين ليبيا

انتشلت قوات خفر السواحل الليبية وسفينة تابعة لمنظمة خيرية دولية عدة مئات من المهاجرين السبت بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب نحو إيطاليا بحسب رويترز.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل إن سفنهم اعترضت قاربين للمهاجرين أحدهما كان زورقا مطاطيًا بدأ في الغرق وعلى متنه 125 شخصا قبالة ساحل الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس وأضاف أن قوات خفر السواحل أعادت القارب الثاني إلى القرة بوللي وعلى متنه 112 شخصًا.

كما تمكن قارب يقل 110 مهاجرين من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود على بعد نحو 21 ميلاً من الساحل إلى الغرب من طرابلس حيث كانت السفينة تستعد لنقل مهاجرين إلى إيطاليا.