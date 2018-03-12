إشراف بلدية بنغازي على أعمال صيانة خطوط المياه والكهرباء في شارع «الشريف»

عين ليبيا

قامت بلدية بنغازي بمتابعة أعمال الصيانة لخطوط المياه المتضررة في شارع الشريف.

حيث تم التنسيق بين الشركة المياه والصرف الصحي وشركة العامة البناء والتشيد، والتي أنهت أعمال إزالة إحدى المباني بالكامل والتي كانت عائق لتنفيذ إعمال الصيانة لشبكات المياه والكهرباء.

وفور إنهاء أعمال الإزالة تمكنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من إصلاح وصيانة خطوط المياه المكسورة، وبذلك سيتم توصيل المياه إلى كافة أحياء وسط البلاد خلال هذه الأيام.

وتقوم حاليا الشركة العامة للكهرباء بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح شبكات الكهرباء.