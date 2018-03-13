المركز العربي الأوروبي يطالب بتعجيل تسليم جثة المواطن التشيكي الموجودة في درنة

عين ليبيا

أصدر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بياناً طالب فيه السلطات المحلية في درنة بالتعجيل بتسليم جثمان المواطن التشيكي الموجود في درنة للسلطات التشيكية.

وجاء في البيان: «نحن في المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي نرحب بدعوة السلطات المحلية في مدينة درنة الليبية للسلطات التشيكية باستلام جثة المواطن التشيكي الموجودة في المدينة دون قيد أو شرط».

وأضاف البيان: «في الوقت الذي نتقدم بالعزاء لأسرة الضحية، أيضاً نثمن هذه الدعوة آملين سرعة التجاوب مع هذه الخطوة من قبل السلطات التشيكية وتتواصل مباشرةً مع السلطات والمؤسسات الليبية لوضع حد لمأساة أسرة الضحية».

واختتم المركز العربي الاوروبي بيانه بمطالبة الصليب والهلال الاحمر الدوليين بسرعة التدخل وتقديم العون المناسب لطي هذا الملف الإنساني.