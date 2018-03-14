افتتاح المعرض السنوي لمنظمة «أسرة الفراشية»

عين ليبيا

نظمت منظمة أسرة الفراشية للأشغال اليدوية والتقليدية معرضها السنوي في بيت إنويجي بالمدينة القديمة طرابلس وذلك مساء اليوم السبت 15 مارس 2018 بحضور السيد عبد الحكيم القيادي والسيد محمد الهدار أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة ومدير مكتب ثقافة طرابلس المركز وبحضور غفير لنساء مدينة طرابلس.

هذا المعرض لإحياء التراث والفلكلور والصناعات اليدوية والجلدية والزى الليبي والمقتنيات القديمة وهي الرسالة التي تتبناها منظمة أسرة الفراشية للحفاظ على تراثنا التقليدي القديم المتوارث عبر الأجيال السابقة من خلال التعليم والتدريب وإقامة المعارض لمناشطها ومن أهداف المنظمة التي تعمل عليها كذلك المأكولات الشعبية والأدوات والمعدات اليدوية التي يتم من خلالها بإنجاز الأشياء وتجهيزها.

وكذلك نشر ثقافة التراث القديم بجميع أشكاله والذي يمثل تاريخ بلادنا قديماً وحاضراً وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بأزيائنا التقليدية في مجال الحياكة والخياطة والأشغال اليدوية وصناعة الإكسسوار وكذلك من نشاطات أسرة الفراشية إدخال تقنية الميكنة في تطوير الأعمال اليدوية مثل (التريكو الآلي والتريكو اليدوي والتطريز) بالإضافة إلى إلقاء المحاضرات التربوية والتوعية الهادفة التي تساعد المرأة في أداء مهامها اليومية.

وشهد المعرض إعجاب الحاضرين وأضفى لمسة جميلة على الفراشية في عرض لأنواع الفراشيات المستعملة في بلادنا.

وأوضحت رئيسة المنظمة الأستاذة زينب مصطفى خير الله حول الفراشية متمنية أن يخصص يوم ليبي للفراشية ولن يكون هذا اليوم إلاّ بتعاون الهيئة العامة للثقافة لغرض الحفاظ على تراثنا لأن الفراشية صارت تختفي وهذا الإختفاء مضر بثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا كما نتمنى منح فروع لمنظمتنا في كل مدننا الليبية.