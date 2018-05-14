مجلس مصراتة البلدي يستغرب طلب سيالة بنقل المستشفى الإيطالي إلى معيتيقة

عين ليبيا
علمت «عين ليبيا» من مصدر قريب بالمجلس البلدي مصراتة أن المجلس استغرب قيام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بطلب نقل المستشفى الإيطالي من مصراتة إلى طرابلس.
وتساءل المصدر حول هدف الوزير سيالة من هذا الطلب واصفاً القيام بهذه الخطوة بالعبث.
يشار إلى أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني كان قد طلب من الحكومة الإيطالية عبر مراسلة من السفارة الليبية في إيطاليا تغيير مكان المستشفى الميداني من الكلية الجوية بمصراتة إلى قاعدة معيتيقة.
اذا عرف السبب بطل العجب يا اهل مصراتة….؟؟؟؟ عليكم بسؤال نظرية أ د غيم ….. او ممثلكم في حكومة الصخيرات ….( والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
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