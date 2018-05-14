مجلس مصراتة البلدي يستغرب طلب سيالة بنقل المستشفى الإيطالي إلى معيتيقة

عين ليبيا

علمت «عين ليبيا» من مصدر قريب بالمجلس البلدي مصراتة أن المجلس استغرب قيام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بطلب نقل المستشفى الإيطالي من مصراتة إلى طرابلس.

وتساءل المصدر حول هدف الوزير سيالة من هذا الطلب واصفاً القيام بهذه الخطوة بالعبث.

يشار إلى أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني كان قد طلب من الحكومة الإيطالية عبر مراسلة من السفارة الليبية في إيطاليا تغيير مكان المستشفى الميداني من الكلية الجوية بمصراتة إلى قاعدة معيتيقة.