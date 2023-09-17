آبار وخزانات نقيّة وخالية من التلوث في البيضاء

أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث، حيث صدرت بعض النتائج اليوم الأحد.

وفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” قال مدير مكتب الإعلام بشركة المياه والصرف الصحي “محمد كريم”: أن هذه الإجراءات تأتي لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء مدينة البيضاء، حيث تم تعقيم بئران وخزان أرضي يوم السبت، وتم إجراء الاختبارات لبئر حي الجنين وبئر حي جود.

وأكد “كريم”: أن أغلب النتائج الأولية للاختبارات كانت جيدة، وأن الشركة ستواصل إجراء الاختبارات على جميع الخزانات في مدينة البيضاء لضمان سلامة المياه للسكان.