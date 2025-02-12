«آبل» تدعو لـ «تحديث نظام» تشغيل أجهزة «آيفون» بشكل عاجل

أصدرت شركة “آبل” الأمريكية نظام تشغيل جديد بعد أسابيع قليلة من إصدار نظام مختلف مع إجراء تعديل على بعض ميزات “آيفون” مثل ملخصات الذكاء الاصطناعي.

وبعد أسابيع قليلة من إصدار “أبل” لنظام التشغيل “iOS 18.3″، أصدرت الشركة الأمريكية نظام التشغيل “iOS 18.3.1”.

ويعمل نظام التشغيل الجديد على إصلاح مشكلة، قالت “أبل” إنها ربما تم استغلالها بنشاط في هجوم متطور للغاية، ونتيجة لذلك، يجب على الجميع تنزيل التحديث بشكل فوري.

ويمكنك تنزيل التحديث بالانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم تحديد عام، واختيار تحديث البرنامج، والنقر فوق “تحديث الآن”، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

وفقاً لملاحظات إصدار “أبل”، يعمل “iOS 18.3.1” على إصلاح مشكلة أمنية، حيث يمكن لجهة خارجية تعطيل وضع “USB” المقيد على الجهاز.

ويمنع الجهاز ملحقات “USB” من الاتصال بجهاز “آيفون” الخاص بك عبر منفذ “Lightning” إذا تم قفله لأكثر من ساعة.

ويمكن أن تساعد تلك الميزة في منع الآخرين من الوصول إلى بياناتك، ويمكنها حظر أدوات الاختراق، التي تتصل بمنفذ “Lightning” الخاص بهاتفك.

وقالت “أبل” “إن هذه المشكلة ربما استُخدمت ضد أفراد محددين، لكن بينما قد لا تكون أنت الهدف المقصود، فلا يزال يتعين عليك تنزيل التحديث، الآن، للتأكد من حصولك على أقصى قدر من الحماية المتاحة لك ولبياناتك”.