«آبل» تشحن كميات كبيرة إلى أمريكا.. كيف سيتأثر سعر «الآيفون» بعد الرسوم؟

نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن مسؤول هندي رفيع المستوى “أن شركة “آبل” أرسلت خلال الأسبوع الأخير من مارس 5 طائرات من الهند إلى الولايات المتحدة محملة بهواتف “آيفون” ومنتجات أخرى”.

وأوضحت الصحيفة أن “هذه الشحنات العاجلة تمت لتجنب رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل”.

وقالت “تايمز أوف إنديا” إنه حسب مصادرها، “لا تخطط “آبل” حاليا لرفع الأسعار في السوق الهندية أو الأسواق الأخرى رغم هذه الرسوم، ولتخفيف الآثار، قامت الشركة بنقل المخزونات بسرعة من مراكز الإنتاج في الهند والصين إلى الولايات المتحدة، مع أن هذه الفترة تعتبر عادة موسما منخفضا للشحنات”.

وأكد أحد المصادر أن “تكديس المخزونات سيمكن “آبل” من الحفاظ على الأسعار الحالية لفترة ما”.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما واجه معظم دول العالم معدلات أعلى تصل إلى نصف ما تفرضه تلك الدول على السلع الأمريكية المستوردة. وتبلغ نسبة الرسوم الجديدة على الهند 26%.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت في وقت سابق “أن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف “آيفون” بنسبة 43%، ويعود السبب في ذلك إلى الرسوم البالغة 54% التي فرضها ترامب على الواردات الأمريكية من الصين، حيث يتم تصنيع معظم أجهزة “آبل”، رغم توجه الشركة لنقل نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى فيتنام والهند”.

ووسط تزايد المخاوف من تضرر الشركة بشدة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، لا سيما ضد الصين، “حققت أسهم “آبل” خسائر خلال آخر ثلاث جلسات تداول بنسبة 19%، وهو انخفاض حاد أفقدها 638 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو تريليونين و725 مليار دولار، لكنها لا تزال في صدارة الشركات العامة الأكثر قيمة سوقية”.

كيف سيتأثر سعر «الآيفون» بعد الرسوم الجمركية؟

تواجه شركة “أبل Apple” التكنولوجية العملاقة، “تحديات كبيرة نتيجة للرسوم، والتي قد تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هواتف آيفون”.

وفي ظل هذه التطورات، “يُتوقع أن تشهد أسعار بعض الطرازات زيادات كبيرة قد تتجاوز التوقعات السابقة، لا سيما وأن هذه الرسوم من شأنها أن تُحدث تأثيرات غير مسبوقة على تكلفة الأجهزة، مع تحليلات تشير إلى احتمالات مختلفة حول كيفية تعامل الشركة مع هذه الزيادة”.

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، “سترتفع تكلفة مكونات iPhone 16 Pro من 580 دولاراً إلى 850 دولاراً بسبب التعرفات الجمركية الجديدة”.

وبحسب الصحيفة، “في الوقت الحالي، يمكن شراء هاتف آيفون 16 e بسعر 599 دولاراً. لكن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب مؤخراً تشير إلى أن السعر قد يرتفع بنسبة 43%، ما قد يرفع سعر آيفون 16 إلى 856 دولاراً”.