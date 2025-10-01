آبل تصدر تحديثاً لهواتف «آيفون».. إصلاحات أمان وتحسينات مهمة

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 26.0.1 لهواتف “آيفون”، بهدف معالجة مجموعة من الأخطاء التي واجهها المستخدمون منذ إصدار iOS 26 قبل أسبوعين، وتحسين تجربة الاستخدام العامة.

ويستهدف التحديث بشكل خاص مشكلات سرعة نفاد البطارية وانقطاع الاتصال، إلى جانب مشكلات أخرى في الواي فاي والبلوتوث، حيث أشار عدد من المستخدمين إلى تحسن ملحوظ بعد تثبيته.

تشمل أبرز التحسينات والإصلاحات في iOS 26.0.1:

إصلاح مشكلة انقطاع إشارات الواي فاي والبلوتوث على أجهزة “آيفون 17″ و”آيفون Air” و”آيفون برو 17″.

تمكين المستخدمين الذين واجهوا صعوبة في الاتصال بشبكة الهاتف من استعادة الاتصال بسهولة.

معالجة تشوه الصور في ظروف الإضاءة المعينة.

إصلاح مشكلة ظهور أيقونات التطبيقات فارغة بعد تخصيص الألوان.

إصلاح تعطيل خاصية VoiceOver للمستخدمين الذين يعتمدون على المساعدة الصوتية.

ويشير عدد من مستخدمي iOS 26.0.1 إلى تحسن أداء البطارية مقارنة بالإصدار السابق، الذي تسبب في شكاوى واسعة بسبب نفاد البطارية بسرعة وارتفاع حرارة الهاتف أثناء الاستخدام.

لتثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق الإعدادات، ثم الانتقال إلى قسم “تحديث البرنامج”، واختيار “تنزيل وتثبيت”. إذا كان خيار التحديث التلقائي مفعلًا، فسيتم تثبيت التحديث أثناء الليل عند اتصال الهاتف بالشاحن وشبكة الواي فاي.

يُعد تحديث iOS 26.0.1 خطوة مهمة لضمان أداء أفضل وأمان أعلى لهواتف “آيفون”، ويُنصح جميع المستخدمين بتثبيته دون تأجيل.