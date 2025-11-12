آبل تصدم العالم بـ«جورب آيفون» الفاخر.. وميتا تنهي حقبة أزرار الإعجاب!

في خطوة أثارت سخرية وغضب مستخدميها حول العالم، أطلقت آبل ملحقها الجديد iPhone Pocket، المعروف بين المستخدمين باسم “جورب آيفون”، وهو عبارة عن حقيبة أو محفظة ثلاثية الأبعاد للهاتف الذكي، تأتي بحجمين مختلفين، الأول مع حزام قصير لتعليقه على الذراع، والثاني مع حزام أطول يوضع على الكتف.

ورغم تصميمه الغريب الذي يشبه الجورب السميك بفتحة في الوسط، أثارت الأسعار الجدل أيضاً، حيث يبدأ الإصدار القصير من 149.95 دولاراً، بينما يصل الإصدار الأطول إلى 229.95 دولاراً.

وسرعان ما اجتاحت التعليقات الساخرة منصات التواصل الاجتماعي، حيث شبه المستخدمون الملحق بأدوات غريبة أو ساخروا من سعره المرتفع، مع التأكيد على أنه إصدار محدود.

وصُمم iPhone Pocket بالتعاون مع دار الأزياء اليابانية ISSEY MIYAKE، مستلهماً تصميم “الثنيات” الشهيرة في ملابسهم لتحويلها إلى حقيبة هاتف عملية وجمالية، وسيُطرح للبيع في ثمانية ألوان مختلفة تشمل الليموني، اليوسفي، الأرجواني، الوردي، الياقوتي، والأسود، في متاجر آبل والدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

على صعيد آخر، أعلنت شركة ميتا عن نهاية حقبة أزرار “الإعجاب” و”المشاركة” الخارجية على الإنترنت، والتي استمرت 16 عاماً، اعتباراً من 10 فبراير 2026. هذه الأزرار كانت تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى أو الإعجاب به من خارج منصة فيسبوك، لكنها لم تعد تتناسب مع رؤية ميتا للمنصة الحديثة.

وأكدت الشركة أن عملية الإيقاف ستكون سلسة، حيث ستتحول الأزرار تلقائياً إلى عناصر غير مرئية مع الحفاظ على وظائف المواقع الأساسية، مع تشجيع المطورين على إزالة الأكواد المرتبطة بها مسبقاً لضمان تجربة مستخدم أكثر سلاسة، ما يعكس تحول ميتا نحو بيئة رقمية أكثر انغلاقاً، ويثير تساؤلات حول مستقبل التفاعل بين منصات الإنترنت المختلفة.

دعوى جماعية ضد “غوغل” بعد اتهامات بتجسس “جيميني” على الرسائل والاتصالات

تواجه شركة “غوغل” دعوى قضائية جماعية بعد اتهامات باستخدام مساعدها الذكي “جيميني” لتتبع الاتصالات الخاصة للمستخدمين في خدماتها “جي ميل” و”تشات” و”ميت” دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضحت الدعوى، المقدمة الثلاثاء في المحكمة الاتحادية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، أن “غوغل” شغلت “جيميني” بشكل سري لجميع التطبيقات في أكتوبر الماضي، ما مكّن الشركة من الوصول إلى كل رسالة بريد إلكتروني ومرفق تم إرساله أو استلامه، مستغلة البيانات لأغراضها دون إعلام المستخدمين.

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل “جيميني”، إلا أن ذلك يتطلب التعمق في إعدادات الخصوصية، وإلا فإن جميع الاتصالات الشخصية تصبح عرضة للتتبع.

وتدّعي الدعوى أن “غوغل” انتهكت قانون كاليفورنيا للخصوصية لعام 1967، الذي يمنع التنصت والتسجيل السري للاتصالات دون موافقة جميع الأطراف.

ولم ترد “غوغل” على طلب التعليق حتى الآن.