«آبل» تطلق تحديثات جديدة تتضمن تحسينات رائعة!

أطلقت آبل تحديث iOS 26.2 الذي يتيح التحكم في درجة وضوح عناصر شاشة القفل، مثل الساعة، من خلال ضبط مدى شفافية تأثيرات “الزجاج السائل”، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق التصميم الجديد الذي أثار جدلاً واسعًا.

التحديث يقدم شريط تمرير يتيح تعديل مظهر الساعة الرقمية، من شفافية شبه كاملة إلى مظهر أكثر ضبابية، مع خيار إضافي لاختيار نمط “صلب” بدلاً من “زجاج” لتوفير عرض أكثر وضوحًا وراحة للعين.

الزجاج السائل: جدل وتعديلات

تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass) الذي قدمته آبل مع نظام iOS 26 في سبتمبر الماضي، لاقى ردود فعل متباينة من المستخدمين، فقد استبدل التصميم الأيقونات المسطحة التقليدية بأيقونات ديناميكية شفافة تحاكي مادة تعكس وتكسر محيطها، ما أدى إلى تشويه الخلفية بشكل يحاكي تأثير الزجاج في الوقت الفعلي. البعض وصف الأيقونات بأنها مائلة وتسبب شعوراً بالدوار، بينما اعتبر آخرون أن التصميم يسبب إجهاداً بصرياً، في استجابة لهذه الانتقادات، يقدم التحديث الجديد للمستخدمين خيارات تخصيص أفضل.

مزايا إضافية في iOS 26.2

إلى جانب تحسينات شاشة القفل، يتضمن التحديث مزايا أخرى مثل إضافة منبهات لتطبيق التذكيرات، توفير كلمات الأغاني دون اتصال بالإنترنت في Apple Music، إضافة شعارات نتائج المباريات، وفصول مولدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق البودكاست، كما تم تحسين الأمان عبر إضافة طبقة حماية إضافية عند استخدام AirDrop، إلى جانب إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية.

التحديث التلقائي والتثبيت اليدوي

يوفر التحديث تلقائيًا إذا كانت خاصية التحديثات التلقائية مفعلة، أو يمكن تثبيته يدويًا عبر تطبيق “الإعدادات”. كما تم إصدار التحديث لمجموعة من أجهزة آبل الأخرى، بما في ذلك Mac وApple Watch وApple TV وApple Vision Pro.

iOS 26.3: توجهات جديدة نحو الانفتاح والتكامل مع المنصات الأخرى

تستعد آبل أيضًا لإطلاق تحديث iOS 26.3، الذي يتجاوز كونه تحديثًا فرعيًا للنظام ليعكس توجه الشركة نحو فتح نظام iOS جزئيًا أمام الأجهزة والمنصات المنافسة، وذلك في ظل الضغوط التشريعية، خصوصًا داخل الاتحاد الأوروبي.

تمرير الإشعارات: مزايا جديدة للمستخدمين

يتيح التحديث الجديد لأول مرة ميزة “Notification Forwarding” التي تسمح بإرسال الإشعارات الواردة على آيفون إلى أجهزة قابلة للارتداء من شركات أخرى، مثل الساعات الذكية المنافسة.

ويقتصر التفعيل على جهاز واحد في كل مرة، مع تعطيل استقبال الإشعارات على Apple Watch أثناء التفعيل لضمان تجربة منظمة. يمكن للمستخدم اختيار تطبيقات محددة فقط لإرسال إشعاراتها، مع إبراز اسم التطبيق والمحتوى النصي الكامل للإشعار.

أداة الانتقال من آيفون إلى أندرويد

يتضمن التحديث أداة نقل بيانات مدمجة لتسهيل الانتقال من آيفون إلى هواتف تعمل بنظام أندرويد، تشمل نقل الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، كلمات المرور، وأرقام الهواتف، مع استثناء بيانات تطبيق الصحة والأجهزة المقترنة والملاحظات المقفلة. تتطلب الأداة اتصال الجهازين بشبكة Wi-Fi وتفعيل البلوتوث، ويمكن بدء النقل عبر مسح رمز QR أو Session ID مخصص.

تحسينات شاشة القفل

يشمل تحديث iOS 26.3 تعديلات على شاشة القفل، مثل فصل خلفيات الطقس عن قسم الفلك، إضافة قسم مستقل لخلفيات Weather، وتوفير ثلاث خلفيات طقس افتراضية جديدة لتسهيل تخصيص الشاشة وتحسين تجربة المستخدم.

الخلفية القانونية

يأتي هذا التحديث استجابة لتشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يلزم الشركات الكبرى بتعزيز التشغيل البيني مع المنصات المنافسة، والهدف من ذلك هو تعزيز حرية التفاعل بين الأنظمة المختلفة، بما يتيح للمستخدمين مزيدًا من المرونة في اختيار الأجهزة والبرمجيات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

من المتوقع أن يتوفر التحديث رسميًا لجميع أجهزة آيفون الداعمة لنظام iOS 26 بنهاية يناير المقبل.