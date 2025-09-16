«آبل» تطلق تحديثًا ثورياً تحت اسم «الزجاج السائل».. واجهة جديدة وانتقادات واسعة

أطلقت شركة “آبل” تحديثًا برمجيًا شاملاً ومثيرًا للجدل، شمل كافة أجهزتها الذكية من “آيفون” و”آيباد” و”ماك” و”ساعة آبل”، حاملاً معه تغييرات جذرية في واجهة الاستخدام، أبرزها التصميم الجديد الذي يحمل اسم “الزجاج السائل” (Liquid Glass).

ويعد هذا التحديث من أكبر التحولات في تاريخ الشركة على صعيد التصميم البصري والتكامل البرمجي، ويأتي تحت رقم الإصدار iOS 26، في خطوة غير مسبوقة تقوم فيها آبل بتوحيد ترقيم أنظمتها المختلفة وفق سنة الإصدار.

واجهة “الزجاج السائل”: جمال بصري أم عبء وظيفي؟

التحديث الجديد يأتي بواجهة مستخدم تتميز بشفافية عالية وتأثيرات بصرية سلسة، تُظهر القوائم والإشعارات وكأنها تطفو فوق الخلفية مثل زجاج مصقول ينساب بانسجام مع المحتوى.

ويبدو أن “آبل” تراهن في هذا التصميم على الدمج بين الأناقة البصرية وسهولة التفاعل، مستهدفة بذلك المستخدمين المحترفين ومحبي الجماليات الرقمية على حد سواء.

لكن هذه “الطفرة التصميمية” لم تلقَ إجماعًا، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حنينهم إلى التصميم السابق، واصفين الواجهة الجديدة بأنها “تشتت التركيز” أو “أكثر بهرجة من اللازم”.

ميزات ذكية جديدة: خصوصية، ترجمة، واقتراحات مخصصة

بعيدًا عن الشكل، حمل التحديث مجموعة من الميزات الذكية اللافتة، منها:

التعامل التلقائي مع المكالمات المشبوهة: حيث بات بإمكان النظام تحديد المكالمات الاحتيالية والتنبيه بشأنها فورًا.

الترجمة التلقائية للنصوص داخل التطبيقات والمواقع، دون الحاجة إلى استخدام تطبيق خارجي.

اقتراحات مخصصة للأماكن التي يمكن زيارتها بناءً على اهتمامات المستخدم وموقعه الجغرافي.

انتقادات تقنية وتحذيرات بيئية

ورغم الإشادة بالتجديد، إلا أن التحديث لم يسلم من انتقادات مطورين أشاروا إلى مشكلات تقنية ظهرت في بعض التطبيقات، خاصة تلك التي لم تُحدّث بعد لتتوافق مع الإصدار الجديد، كما حذر آخرون من استهلاك البطارية بشكل أسرع على بعض الأجهزة القديمة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت “آبل” رسميًا عن توقّف دعم ثلاثة من طرازات “آيفون” القديمة، ما أثار جدلًا بيئيًا واسعًا، مع تحذيرات من أن ذلك قد يفاقم مشكلة “النفايات الإلكترونية الصامتة” عالميًا.

طريقة التحديث: كيف تحصل على iOS 26؟

للحصول على التحديث، يمكن للمستخدمين التوجه إلى: الإعدادات ـ عام ـ تحديث البرنامج ثم الضغط على “تنزيل وتثبيت”، على أن يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت ومشحونًا بنسبة كافية.