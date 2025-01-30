«آبل» تطلق ميزات جديدة لـ«الحواسب المحمولة»

أعلنت شركة “آبل”، “عن تحديث جديد لأنظمة حواسبها المحمولة، حمل معه ميزات جديدة غير مسبوقة لتلك الأجهزة”.

وبحسب الشركة، “من بين ما أبرز الميزات التي حملها تحديث macOS Sequoia 15.3 الجديد هو أداة Genmoji التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المستخدم من صنع رموز تعبيرية مميزة لمشاركتها عبر تطبيقات الرسائل أو البريد الإلكتروني، وللاستفادة من هذه الميزة يتعين على المستخدم كتابة وصف للرمز التعبيري الذي حصل عليه، لتظهر له عدة خيارات من هذا الرمز”.

وأشارت “آبل”، “إلى أن تحديث macOS Sequoia 15.3 عالج بعض المشكلات التي كان المستخدمون يشتكون منها في ميزة “ملخص الإشعارات”، كما حصلت هذه الميزة على طرق جديدة لعرض ملخصات إشعارات التطبيقات”.

ونوهت “إلى أن ميزة “ملخص الإشعارات” ما تزال تجريبية، وستظهر إشعارات خاصة عندما يتم تحديثها”.

وبحسب الشركة، “عالج التحديث الجديد مشكلة في تطبيق الآلة الحاسبة الموجود في حواسب آبل، كما صححت معه العديد من الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على عمل الحواسب، ومشكلات كانت تتعلق بأمن البيانات ومشكلات عند تحديث بعض التطبيقات”.

ووفق بيان الشركة، “للحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في الحاسب، ومن ثم الضغط على خيار “عام”، وبعدها خيار “تحديث برنامج التشغيل”، ثم “تحديث الآن”، وتنصح آبل بوصل الحاسب بالشاحن أثناء تحميل التحديث، وعدم إطفاء الحاسب حتى تنتهي عملية التحميل”.