آبل تطلق نظاماً ذكياً جديدا لقفل هواتف «آيفون» عند السرقة

تعمل شركة آبل على تطوير ميزة أمان جديدة مخصصة لحماية هواتف آيفون من السرقة، عبر نظام ذكي يقوم بقفل الجهاز تلقائيا فور رصد مؤشرات تشير إلى احتمال تعرض الهاتف للسرقة من يد المستخدم.

ووفق تقارير تقنية، بينها تقرير نشره موقع 9to5Mac، فإن الميزة الجديدة تحمل اسم “القفل التلقائي”، وتستهدف تعزيز مستوى الحماية عبر آليات استشعار متقدمة تعمل في الخلفية لرصد سلوك الجهاز في اللحظات الحرجة.

ويعتمد النظام على تحليل بيانات مستشعر التسارع داخل الهاتف لرصد الحركات المفاجئة وغير الطبيعية، مثل سحب الهاتف بسرعة من يد المستخدم، أو تحركه بشكل غير مألوف لا يتوافق مع أنماط الاستخدام اليومية.

كما تستخدم الميزة عامل القرب بين هاتف آيفون وساعة Apple Watch المقترنة به، بحيث يساهم أي انفصال مفاجئ وسريع بين الجهازين في رفع مستوى الاشتباه وتفعيل إجراءات الحماية التلقائية.

وتضيف آبل طبقة إضافية من الذكاء في النظام، عبر مقارنة موقع الهاتف الحالي بالمواقع المعتادة للمستخدم، مثل المنزل أو مقر العمل، إلى جانب التحقق من نوع الشبكة المتصلة، سواء كانت Wi-Fi مألوفة أو شبكة جديدة، ما يساعد في التمييز بين الاستخدام الطبيعي وحالات السرقة المحتملة.

هذا وتشهد تقنيات حماية الهواتف الذكية تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة لتخزين البيانات الشخصية والمصرفية والحساسة. ومع ارتفاع معدلات سرقة الهواتف في عدد من المدن الكبرى، اتجهت الشركات إلى تطوير أنظمة ذكية لا تعتمد على القفل التقليدي فقط، بل على تحليل السلوك اللحظي للجهاز.

وتأتي خطوة آبل في إطار سباق تقني متصاعد مع شركات أخرى، أبرزها سامسونغ، التي طورت بالفعل ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل كشف أنماط الاستخدام غير الطبيعية، والقفل التلقائي عند فقدان الاتصال بالشبكة لفترة طويلة، إضافة إلى أنظمة المصادقة البيومترية المتقدمة.

كما باتت خدمات تحديد الموقع عن بعد جزءا أساسيا من منظومة الحماية الحديثة، سواء على أنظمة iOS أو Android، حيث تتيح للمستخدمين تتبع أجهزتهم أو قفلها أو مسح بياناتها في حال الضياع أو السرقة.